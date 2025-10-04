Corteo Gazaorganizzatori | Siamo 600mila

16.40 Seicentomila, secondo gli organizzatori, le persone che partecipano a Roma a al corteo per Gaza. La testa del corteo è arrivata a Piazza San Giovanni, dove si chiude la manifestazione; la coda si è appena mossa da Piramide, diversi km più indietro. Attesi dati del Viminale. Cinque ragazzi, tutti minorenni, sono stati bloccati nei pressi del parco di Colle Oppio, a Roma, diretti al corteo pro-Pal di oggi. Ai giovani, provenienti da Pisa, dopo essere stati identificati la Polizia ha sequestrato caschi, fumogeni, bottiglie e bombolette spray. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: corteo - gazaorganizzatori

Corteo nazionale per Gaza a Roma: «Siamo in 600mila» - ROMA È arrivato senza disordini a San Giovanni il corteo nazionale di Roma organizzato a supporto di Gaza e della Sumud Flotilla. Come scrive corrieredellacalabria.it

“Stiamo bloccando tutto, siamo 600mila persone”: corteo nazionale a Roma pro Gaza - Lo ha detto Maya Issa, la presidente del movimento degli studenti ... Da gazzettadelsud.it