Bologna, 4 ottobre 2025 – Code chilometriche in autostrada, traffico completamente paralizzato nelle strade della città e della provincia su cui si sono riversate in massa le auto uscite o mai entrate in A14 e A13, migliaia di persone bloccate per ore in attesa che la situazione si sbloccasse. Fra loro, anche una donna all’ottavo mese di gravidanza che viaggiava con il marito e i due figli piccoli. Insomma, un autentico delirio. Il blocco di tangenziale e autostrada, messo in atto ieri dai manifestanti e durato cinque lunghissime ore, ha innescato una serie di reazioni a catena che hanno provocato conseguenze mai viste prima, sia nel quadrante cittadino che in quello esterno al tracciato autostradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Corteo Flotilla a Bologna, automobilisti infuriati: "Code infinite e disagi. Non è giusto protestare penalizzando gli altri"