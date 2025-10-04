Corteo Flotilla a Bologna automobilisti infuriati | Code infinite e disagi Non è giusto protestare penalizzando gli altri
Bologna, 4 ottobre 2025 – Code chilometriche in autostrada, traffico completamente paralizzato nelle strade della città e della provincia su cui si sono riversate in massa le auto uscite o mai entrate in A14 e A13, migliaia di persone bloccate per ore in attesa che la situazione si sbloccasse. Fra loro, anche una donna all’ottavo mese di gravidanza che viaggiava con il marito e i due figli piccoli. Insomma, un autentico delirio. Il blocco di tangenziale e autostrada, messo in atto ieri dai manifestanti e durato cinque lunghissime ore, ha innescato una serie di reazioni a catena che hanno provocato conseguenze mai viste prima, sia nel quadrante cittadino che in quello esterno al tracciato autostradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: corteo - flotilla
Flotilla fermata, la protesta nelle piazze italiane: a Livorno bloccato un traghetto, poi in centinaia al corteo | VIDEO
Lacrimogeni contro manifestanti in stazione durante il corteo per la Flotilla | VIDEO
Sciopero generale per Gaza e la Flotilla, ecco il percorso del corteo
Agorà Fanpage.it. . Durante lo sciopero nazionale per Gaza e la Flotilla, parte del corteo partito da Porta Venezia ha occupato la Tangenziale Est di Milano. La tensione è salita quando un gruppo ha lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con fumog - facebook.com Vai su Facebook
#scioperogenerale #Flotilla Studenti in corteo in tutta Italia. A #Roma occupata l’università “La Sapienza”. Immagini social #Radio1 dell’inviata Simona Decina - X Vai su X
Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, disordini a Bologna. Polizia sventa blitz a Triste - (Adnkronos) – Proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Da ilfattonisseno.it
Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, scontri a Bologna e stop a circolazione treni. Sventato blitz a Trieste, occupati binari a Firenze - È arrivato senza disordini a Piramide il corteo di Roma partito dal Colosseo a sostegno di Gaza e della Sumud Flotilla. Secondo padovanews.it