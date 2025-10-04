Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Inter Cremonese LIVE 4-1: gol della bandiera di Bonazzoli dopo una palla sanguinosa persa da Diouf internews24.com
“Thunberg tenuta da Israele in cella infestata da cimici, con poco cibo e acqua”: la mail dei funzionari ... ilfattoquotidiano.it
Flotilla, la notizia sugli italiani che erano a bordo è appena arrivata: cosa sta succedendo thesocialpost.it
Poker nerazzurro a San Siro, l'Inter travolge la Cremonese 4-1 ilgiornaleditalia.it
San Petronio, le celebrazioni nel segno della speranza contro le guerre: “La pace è di tutti” ilrestodelcarlino.it
Rosella, l'ultima pescatrice del lago di Garda tgcom24.mediaset.it
Immortalità in laboratorio: la nuova frontiera delle biotecnologie
È uno scambio di battute che ha fatto il giro del mondo, quello tra Vladimir Putin e Xi Jinping lo ... ► panorama.it
Infortunio Thuram, il retroscena di Dazn: fuori contro la Cremonese, ma ecco quando rientrerà!
di Redazione Inter News 24Infortunio Thuram, il retroscena di Dazn: il francese, fuori contro la Cre... ► internews24.com
Hamas: «Pronti a rilasciare gli ostaggi». Trump: «Non accetteremo ritardi». Da domani negoziati in Egitto. A Gaza altri 46 morti
Nella notte all'Idf è stato ordinato di fermare le «operazioni offensive» a Gaza City. In Italia ... ► corriere.it
Hamas: «Pronti a rilasciare gli ostaggi». Trump: «Non accetteremo ritardi». Domani al via i negoziati in Egitto. A Gaza 46 morti
Nella notte all'Idf è stato ordinato di fermare le «operazioni offensive». In Italia stasera 26 m... ► corriere.it
Firenze: incendio a Careggi. In fiamme baracca di senzatetto dietro la chiesa
Sul posto due squadre e 2 autobotti. Incendio sotto controllo. In corso le operazioni di bonifica e... ► firenzepost.it
Il dramma umano e civile delle patrie galere in Un posto al sole
Ogni tanto, a distanza di mesi tra una puntata e l’altra, ricompare l’immagine di Roberto bambino co... ► ilfoglio.it
Lo sapevi? Le foto ricevute su WhatsApp rimangono nel telefono: come puoi cancellarle per sempre
WhatsApp è diventata l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, con miliardi di utent... ► cultweb.it
Gaza, lunedì i negoziati. Trump: «Non tollero ritardi sul piano». Smotrich e Ben Gvir minacciano: «Se Hamas continuerà a esistere, ci dimetteremo dal governo» – La diretta
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che apprezza l’abbassamento dei bombardament... ► open.online
PAGELLE E TABELLINO INTER CREMONESE 4 1: Bonny fa il Thuram, Dumfries spento
Voti, top e flop dei protagonisti del match di San Siro, valevole per la sesta giornata del campion... ► calciomercato.it
Jeans, razzismo e 4,5 milioni di follower: la folle guerra culturale nata da una foto di Sydney Sweeney
A volte la realtà supera la finzione, soprattutto quando si tratta di come funzionano i meccanismi ... ► screenworld.it
Lazio, pareggio in extremis per 3 a 3 col Toro: doppietta di Cancelleri
Tutto in 90 minuti, anzi in 103. Lazio e Torino nella sfida dell'Olimpico mettono in scena il megli... ► liberoquotidiano.it
Bonny e l'Inter scatenati: poker alla Cremonese, Chivu primo per una notte
Partita a senso unico: apre le danze Lautaro, ma è devastante la prova del vice-Thuram, che conquist... ► gazzetta.it
Cocaina record tra muratori e operai: "Troppi soldi in nero nei cantieri, ma io mi sono curato: ecco come"
Nonostante il costo al grammo sia piuttosto elevato - 83 euro la media in Italia, secondo gli ulti... ► today.it
Abruzzo protagonista ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, Marsilio: "Accolti e abbracciati"
Abruzzo protagonista ad Assisi in occasione delle celebrazioni nazionali per San Francesco del 4 o... ► ilpescara.it
“Thunberg tenuta da Israele in cella infestata da cimici, con poco cibo e acqua”: la mail dei funzionari svedesi
Greta Thunberg ha dichiarato ai funzionari svedesi di essere sottoposta a duri trattamenti da parte... ► ilfattoquotidiano.it
Vogliamo ancora denigrarli o vanno ascoltati? Manifestazione nazionale a Roma per Gaza: stimate fino a un milione di presenze
Sono partiti anche dalla Puglia. Ma sono partiti da ogni angolo d’Italia, in realtà, per essere ogg... ► noinotizie.it
Bione, si schianta in moto contro un furgone: muore sedicenne
Bione (Brescia), 4 ottobre 2025 – Tragico incidente stradale oggi a Bione, in provincia di Brescia.... ► ilgiorno.it
DIRETTA Cesena Reggiana 1 2, i granata in cinque minuti ribaltano tutto: gol di Portanova
FINO PRIMO TEMPO: CESENA-REGGIANA 0-145esimo: 1 minuto di recupero43esimo: cross beffardo di Cierv... ► cesenatoday.it
Anime che hanno plasmato l’industria dell’intrattenimento moderno
Il mondo dell’animazione giapponese ha conosciuto un’evoluzione significativa, passando da una nicc... ► jumptheshark.it
Luciana Littizzetto dimagrita: "Dalla pancreatite alla menopausa sono uno spaghetto scotto"
La comica torinese ha vissuto un periodo difficile, con un ricovero in ospedale e 6 kg persi, e ades... ► gazzetta.it
“Noi, cristiani palestinesi, assediati da militari israeliani che entrano nelle nostre case e arrestano chi vogliono. Spesso dormiamo in chiesa”
Quando Lina Giacaman è nata, poco più di vent’anni fa, i cristiani erano il 20% della popolazione a... ► ilfattoquotidiano.it
Il ministro Zangrillo: “Adesione al 7%: i dipendenti pubblici non hanno capito questo sciopero”
Il titolare del dicastero della Pubblica amministrazione comunica i dati dell’adesione alla protest... ► genova.repubblica.it
Tributo a Gloria Gaynor, firmato Project in jazz
Gloria Gaynor Project in Jazz Ore 21:30 | ? Cena dalle 20:00 in poi Un progetto audace e raffinato... ► palermotoday.it
Dimarco a Dazn: «Oggi siamo stati dominanti. La mia su Inzaghi era solo una risposta, mi sono trovato benissimo con lui. Thuram mi ha fatto una battuta»
di Redazione Inter News 24L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha commentato così la vittoria ott... ► internews24.com
Tensione a S.Maria Maggiore, la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni
AGI - "Un milione in piazza". Gli organizzatori del corteo ProPal di Roma lo urlano dai camion che ... ► agi.it
Lo sciopero per Gaza ha bloccato anche il tradizionale Festival del Tortellino
Dopo aver paralizzato per due giorni la città di Bologna, lo sciopero generale per Gaza e la Flotill... ► tgcom24.mediaset.it
Vannacci a Livorno, cori e contestazioni per ‘Road to remigration’: “Fuori i fascisti”
LIVORNO – Contestazione a Livorno davanti al Grand Hotel Palazzo, sede di ‘Road to remigration’ con... ► corrieretoscano.it
Estrazioni del Lotto di sabato 4 ottobre: la ruota di Napoli
Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 4 ottobre 2025... ► napolitoday.it
Ascanio Pacelli, Curiosità: Ecco Tutto Quello Che Non Sai!
Dal golf al Grande Fratello, fino a The Golden Bachelor: la storia affascinante di Ascanio Pacelli... ► uominiedonnenews.it
Corteo Roma: scontri tra polizia e manifestanti a Santa Maria Maggiore
Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti a Roma, tra piazza Santa Maria Maggiore e l’Esquili... ► lapresse.it
Napoli Basket, svelate le nuove canotte da gioco per la stagione 2025/2026 | VIDEO
Il Napoli Basket svela le nuove canotte da gioco per la stagione 2025/2026. Con un video pubblicat... ► napolitoday.it
Pagelle Inter Cremonese: Bonny incanta, Barella sale in cattedra e illumina! Diouf ingresso horror
di Giuseppe ColicchiaPagelle Inter Cremonese: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfi... ► internews24.com
L'Inter cala il poker contro la Cremonese: Lautaro apre lo show, 4 1
Milano, 4 ottobre 2025 - Tutto facile per l'Inter a San Siro contro la Cremonese. Lezione di calci... ► sport.quotidiano.net
Roma, centinaia di migliaia in piazza a manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE
Nella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo i cortei di ieri in tutta Ital... ► tg24.sky.it
Nuoto, parte la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia, Ceccon guida gli azzurri in America
Il nuoto torna protagonista sul panorama internazionale con la Coppa del Mondo. Due tappe andranno ... ► oasport.it
Lalli di Laliga, Team News, ha confermato le squadre di partenza mentre Valverde ritorna per Los Blancos
2025-10-04 19:44:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di paro... ► justcalcio.com
No gol, no party! Anche Renate Cittadella termina 0 0
A Meda non vince nessuno, e forse - proprio come contro la Pro Patria - perdono un po’ tutti. Rena... ► padovaoggi.it
Anticipo Serie A, Inter Cremonese 4 1
19.53 L'Inter s'inserisce nel gruppo di testa Errore di Frattesi dopo pochi secondi, ma il risulta... ► televideo.rai.it
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 4 ottobre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 4 ottobre 2025 Oggi, sabato 4 ottobre... ► tpi.it
Perotti: “La Roma per me è stata un dono. Pellegrini può fare una grande stagione”
Ai microfoni ufficiali del club, l’ex Roma Diego Perotti ha rilasciato una lunga intervista in cui ... ► sololaroma.it
Real Madrid Villarreal (sabato 04 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al Bernabeu?
Grande partita in programma sabato notte al Bernabeu: Real Madrid-Villarreal è una delle sfide clou... ► infobetting.com
Sassuolo Juventus Women 0 0 LIVE: Canzi chiede il FVS, chance per Vangsgaard
di Redazione JuventusNews24Sassuolo Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca... ► juventusnews24.com
Beukema: "A Napoli è tutto più intenso. De Bruyne ti spinge a dare di più"
Dopo l'importante vittoria del Napoli sullo Sporting Lisbona nel match di Champions League, il dif... ► napolitoday.it
Paura per Grimaldo in Leverkusen Union Berlino: crolla a terra, colpito alla tempia da un compagno
Attimi di panico in Leverkusen-Union di Bundesliga a inizio ripresa quando il nazionale spagnolo Al... ► fanpage.it
L'Inter travolge la Cremonese 4 1 e aggancia la vetta (per una notte)
AGI - Un'Inter intensa e spumeggiante regala spettacolo e rifila un perentorio 4-1 alla rivelazione... ► agi.it
Voilà Zinedine Zidane: come un lampo firma il contratto, sarà il nuovo tecnico | Annunciato in grande stile
Voilà Zinedine Zidane: come un lampo firma il contratto, sarà il nuovo tecnico | Annunciato in gran... ► napolipiu.com
Inter Cremonese 4 1, le pagelle: Bonny show (8) un gol e tre assist, Lautaro (7) quato gol consecutivo, Dimarco e Barella (7,5)
L'Inter travolge la Cremonese 4-1 a San Siro e colleziona la quinta vittoria consecutiva tra campion... ► ilmessaggero.it
Ecco chi è il calciatore più forte della Serie A: la sentenza in DIRETTA
Il nostro ospite fisso, Paolo Signorelli, durante l’ultima diretta, su YouTube, di TvPlay ha espres... ► tvplay.it
Porto Empedocle, cadavere di un uomo all'interno di una macchina: è mistero
Il cadavere di un uomo è stato ritrovato sotto (e non all'interno) un'autovettura posteggiata alle... ► agrigentonotizie.it
Porto Empedocle, cadavere di un 40enne ferito a colpi d'arma da fuoco sotto un'auto: è stato ucciso?
Il cadavere di un uomo, un quarantenne empedoclino, è stato ritrovato sotto (e non all'interno) un... ► agrigentonotizie.it
Nina Moric Accusa Fabrizio Corona: “Sono al Limite, Non Aiuta con le Spese di Nostro Figlio”
La modella croata si è sfogata sui social, lanciando un j’accuse contro l’ex compagno, che si sareb... ► lawebstar.it
Bonny show e l’Inter vola, Cremonese travolta 4 a 1
Ange-Yoan Bonny si prende l’Inter alla prima da titolare in una serata che rilancia i nerazzurri ne... ► lapresse.it
«La scarpa che respira ora si calza al volo»
Il fondatore di Geox Mario Moretti Polegato che ha fatto del comfort una missione, presenta l’ultim... ► laverita.info
Rosella, l'ultima pescatrice del lago di Garda
Il Garda è stato per sessant'anni la sua casa, le ha dato da vivere, lo ha visto cambiare. Oggi Rose... ► tgcom24.mediaset.it
Sei di passaggio? Scatta la multa: una clamorosa decisione che cambia tutto
Sta mietendo vittime su vittime una scelta fatta da una città che sta incassando milioni per le san... ► cityrumors.it
Napoli vs Inter, botta e risposta in diretta: si accende il duello Scudetto
Botta e risposta in diretta su Napoli e Inter: si scatena il duello. L’Inter ha stravinto per 4-0 c... ► spazionapoli.it
Spettacolo Inter, quattro gol alla Cremonese: Chivu vola
I vice campioni d’Italia si scatenano, poker senza storia nel match di San Siro: terza vittoria di ... ► calciomercato.it
Atalanta Como (sabato 04 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Sabato sera al Gewiss Stadium va in scena la sfida fra Atalanta e Como, due squadre che cercano con... ► infobetting.com
Corteo per la Palestina, in 500 si staccano: tensioni con le forze dell’ordine. Un manifestante ferito
Mentre la coda del corteo della manifestazione nazionale in sostegno di Gaza e della Global Sumud F... ► ilfattoquotidiano.it
Palermo momentaneamente in vetta, Inzaghi è felice: "Squadra straordinaria, grande personalità in campo”
Tre punti pesantissimi che consegnano la vetta (momentanea) della classifica: il blitz rosanero al... ► palermotoday.it
Foggia, auto in fiamme e risse: i residenti chiedono aiuto
Auto in fiamme, rubate e cannibalizzate. Risse, degrado. A Foggia qui ogni giorno decine di resident... ► tgcom24.mediaset.it
Dai piccoli gruppi ai laboratori digitali, passando per l’inclusione e lo sport: così la Lombardia trasforma la didattica grazie a nuove strategie e investimenti per sviluppare il talento dei giovani
La Regione Lombardia rilancia il proprio impegno nell’innovazione scolastica e promuove un processo... ► orizzontescuola.it