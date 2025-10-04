Corteo a Modena Negrini FdI | Bloccare la città per propaganda è inaccettabile

Modenatoday.it | 4 ott 2025

Duro intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini, dopo le manifestazioni pro Palestina che nella giornata di ieri hanno provocato rallentamenti e disagi in città. Attraverso un’interrogazione consiliare, Negrini chiede di verificare se le iniziative siano state autorizzate e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

