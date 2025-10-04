Cortei per Gaza dopo 2 anni il governo Meloni dà il primo stop alle armi a Israele Revocata una licenza di export

Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 e dall’invasione della Striscia di Gaza, il governo italiano ha deciso di revocare una licenza di armi da esportare a Israele. A rivelarlo è il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli rispondendo, per scritto, a un’interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato. Nella risposta il viceministro annuncia solo la revoca della licenza ma, secondo quanto risulta al Fatto che ha consultato fonti qualificate, si tratterebbe di un contratto per munizioni da artiglieria. Dal 7 ottobre 2023 e vista la reazione sproporzionata di Israele, l’Italia da subito ha annunciato di voler bloccare qualsiasi vendita di nuove armi al governo di Tel Aviv: da due anni non sono stati firmati nuovi contratti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cortei per Gaza, dopo 2 anni il governo Meloni dà il primo stop alle armi a Israele. “Revocata una licenza di export”

