Corte dei conti indaga su assessore Cosenza | c’è anche il ponte San Nicola di Benevento

Anteprima24.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un invito a dedurre per presunto danno erariale da 1,3 milioni di euro è stato notificato ad Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli ed ordinario di tecnica delle costruzioni alla facoltà di Ingegneria della Federico II. A firmarlo è Davide Vitale, vice procuratore generale della Corte dei conti della Campania. L’indagine ipotizza un danno da illecito esercizio attività extra-istituzionale, in violazione della legge sull’insegnamento universitario a tempo pieno. Al setaccio della Guardia di Finanza ( Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli ) ci sono otto incarichi professionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

corte dei conti indaga su assessore cosenza c8217232 anche il ponte san nicola di benevento

© Anteprima24.it - Corte dei conti indaga su assessore Cosenza: c’è anche il ponte San Nicola di Benevento

In questa notizia si parla di: corte - conti

Corte di Conti e progetto Park Towers, maxi risarcimenti all’orizzonte. I dipendenti del Comune rischiano la stangata

I rilievi della Corte dei Conti: "Partecipate, manager restituiscano i compensi"

Alberi in piazza a Bologna, esposto della Lega alla Corte dei Conti: nel mirino i costi

corte conti indaga assessoreBasilicata, per il governatore Bardi guai con la Corte dei Conti - Segnalate una serie di irregolarità (e falsi) nell’affidamento degli incarichi. Lo riporta quotidianodelsud.it

DISSESTO COMUNE GUARDIAGRELE: CORTE DEI CONTI CONDANNA EX SINDACO E ASSESSORE, ASSOLTI ALTRI 8 - GUARDIAGRELE – In merito al caso del dissesto finanziario del Comune di Guardiagrele (Chieti) per 3,4 milioni di euro, ad aprile 2024 è scattata la sanzione interdittiva dell’incandidabilità per l’ex ... Riporta abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Corte Conti Indaga Assessore