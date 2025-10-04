Corse cancellate il pressing dell' amministrazione comunale su Conerobus | Situazione non più tollerabile
JESI – “I disagi che stanno subendo gli studenti - ma anche molti cittadini - per le cancellazioni improvvise delle corse di Conerobus sono enormi e non è più tollerabile una situazione del genere”. Diretto l’affondo dell’amministrazione comunale di Jesi, che evidenzia le criticità emerse per il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: corse - cancellate
Persona travolta e uccisa da un treno alla stazione di Vittuone, corse cancellate e ritardi sulla Milano-Torino
Donna travolta e uccisa da un treno alla stazione di Vittuone, corse cancellate e ritardi sulla Milano-Torino
Tragedia all'alba sui binari, persona travolta e uccisa da un treno: corse cancellate e ritardi
Fedeconsumatori Rimini denuncia ritardi e corse cancellate. "Servizio inadeguato" #Rimini #Attualita - X Vai su X
Ravenna, tentato furto nella notte nel deposito di Mondo Convenienza a Fornace Zarattini. Disagi per tre ore per i pendolari della Ravenna-Bologna: dieci corse cancellate o modificate - facebook.com Vai su Facebook