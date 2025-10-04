Corse cancellate il pressing dell' amministrazione comunale su Conerobus | Situazione non più tollerabile

JESI – “I disagi che stanno subendo gli studenti - ma anche molti cittadini - per le cancellazioni improvvise delle corse di Conerobus sono enormi e non è più tollerabile una situazione del genere”. Diretto l’affondo dell’amministrazione comunale di Jesi, che evidenzia le criticità emerse per il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it