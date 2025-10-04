Corsa alle urne | Calabria Toscana e non solo Ecco dove si voterà

Calabria e Toscana al centro della nuova tornata elettorale d’autunno, con sfide locali che potrebbero avere riflessi importanti anche sul panorama nazionale. Il calendario politico italiano non conosce pause: una tornata si chiude e un’altra si apre, riportando l’attenzione su territori e comunità che diventano laboratori di consenso. Dopo Marche e Valle d’Aosta, il test si sposta più a sud, con appuntamenti che parlano tanto di amministrazione quanto di equilibri di potere. Non si tratta soltanto di eleggere presidenti e consigli, ma di misurare la tenuta di partiti e coalizioni in un contesto mutevole. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Corsa alle urne: Calabria, Toscana e non solo. Ecco dove si voterà

