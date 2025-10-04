Corriere dello Sport | Un Conte mille Napoli

"> L’idea iniziale è stata superata da un’altra intuizione, e forse non sarà l’ultima. Antonio Conte, come sottolinea Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, non blinda alcun modulo e non si pone limiti nel modellare il Napoli. La squadra vive dell’adattamento continuo alle caratteristiche dei giocatori, agli imprevisti e persino agli avversari. Da quando è arrivato a Castel Volturno, Conte ha preso per mano il Napoli conducendolo al trionfo in campionato, scegliendo strade diverse e poi cambiandole ancora. L’arrivo di De Bruyne, in particolare, ha inaugurato il nuovo corso dei Fab Four: quattro centrocampisti con ampiezza garantita soprattutto da destra con Politano e con un assetto equilibrato e dominatore del pallone. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

