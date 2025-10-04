"> L’emergenza non è del tutto finita, ma arrivano buone notizie per Antonio Conte. Come riporta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, in vista della sfida con il Genoa il tecnico potrà contare su alcuni rientri importanti, anche se le difficoltà al centro della difesa restano. Buongiorno e Rrahmani, infatti, sono ancora indisponibili: il kosovaro, risparmiato dalla convocazione della sua nazionale, rientrerà soltanto dopo la sosta. Toccherà quindi a Beukema e Juan Jesus, con Marianucci pronto a subentrare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, rientri e assenze: Conte ritrova pedine chiave ma la difesa resta in emergenza”