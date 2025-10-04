Correa l’esperienza al Botafogo finora è da horror | numeri impietosi per l’ex Inter e anche i tifosi perdono la pazienza!
Inter News 24 Correa, l’esperienza al Botafogo finora è da horror: numeri impietosi per l’ex Inter e anche i tifosi brasiliani perdono la pazienza! La situazione. Joaquin Correa, attaccante argentino ex Inter, ha vissuto una parentesi deludente nei suoi quattro anni con i nerazzurri. Nonostante le aspettative iniziali, il “Tucu” non è riuscito a lasciare il segno, complice anche una serie di infortuni che ne hanno limitato il rendimento. A giugno, Correa ha firmato un contratto con il Botafogo, club brasiliano, portandosi dietro la speranza di rilanciarsi. Purtroppo per lui, anche in Brasile, le cose non sono andate meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Botafogo, ufficiale l’arrivo di Correa: il comunicato - Joaquin Correa è un nuovo giocatore del Botafogo: l’attaccante argentino, reduce dall’esperienza vissuta con la maglia dell’Inter, si trasferisce in Brasile. Scrive gianlucadimarzio.com
Correa al Botafogo, ufficiale: giocherà il Mondiale per Club, sfiderà anche il Psg! - Il club brasiliano "ha ufficialmente ingaggiato l'attaccante argentino. Riporta tuttosport.com