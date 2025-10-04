Correa l’esperienza al Botafogo finora è da horror | numeri impietosi per l’ex Inter e anche i tifosi perdono la pazienza!

Inter News 24 Correa, l’esperienza al Botafogo finora è da horror: numeri impietosi per l’ex Inter e anche i tifosi brasiliani perdono la pazienza! La situazione. Joaquin Correa, attaccante argentino ex Inter, ha vissuto una parentesi deludente nei suoi quattro anni con i nerazzurri. Nonostante le aspettative iniziali, il “Tucu” non è riuscito a lasciare il segno, complice anche una serie di infortuni che ne hanno limitato il rendimento. A giugno, Correa ha firmato un contratto con il Botafogo, club brasiliano, portandosi dietro la speranza di rilanciarsi. Purtroppo per lui, anche in Brasile, le cose non sono andate meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

