Corre la protesta durante il Giro dell’Emilia gli alluvionati | Viviamo con l’ansia e la paura
Pianoro (Bologna), 4 ottobre 2025 - Non è mancata la protesta in Val di Zena durante il passaggio della corsa ciclistica del Giro dell'Emilia. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, i rappresentanti del Comitato Val di Zena hanno messo in atto una protesta pacifica, con tanto di striscioni disseminati lungo la vallata dove passava la manifestazione sportiva. A spiegarne i motivi il portavoce, Pietro Latronico: "L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione degli enti che gestiscono il territorio, Regione, Autorità Distrettuale del Bacino del Po, Agenzia per la sicurezza del Territorio e Protezione Civile, Città Metropolitana di Bologna, sulla necessità di interventi strutturali e duraturi sul torrente Zena, e sulla sp36 Zena che, dopo tre alluvioni, presentano gravi criticità con rischi per residenti, automobilisti e ciclisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: corre - protesta
La protesta corre dal web alla strada: assemblea per il treno
La protesta per la Palestina corre fuori dal Parlamento. E Pd, M5s e Avs devono inseguire
Emergenza topi a scuola, presidio di protesta dei genitori. Comune corre ai ripari
Anche questo anno la nostra protesta la manifestiamo pubblicando l'elenco dei cavalli che hanno perso la vita o si sono feriti nella Giostra dell'Orso. Splendidi animali costretti a correre in un circuito pericoloso in una manifestazione sempre più anacronistica. - facebook.com Vai su Facebook
La protesta per la Palestina corre fuori dal Parlamento. Il fronte progressista scavalcato dalle forze extraparlamentari nelle piazze per Gaza. E Pd, M5s e Avs devono inseguire. Di @RuggieroMontene - X Vai su X
A Bologna si corre il Giro dell'Emilia. Le limitazioni al traffico e il presidio degli alluvionati - Il comitato della Val di Zena ha annunciato un momento di protesta «che però non disturberà il perco ... Riporta corrieredibologna.corriere.it
Protesta pro Pal al Giro d'Italia, manifestante si lancia tra i ciclisti che lo evitano per un soffio - Pericolosa protesta durante la tappa del Giro d’Italia che si è tenuta ieri a Napoli. ilgiornale.it scrive