Corre la protesta durante il Giro dell’Emilia gli alluvionati | Viviamo con l’ansia e la paura

Pianoro (Bologna), 4 ottobre 2025 - Non è mancata la protesta in Val di Zena durante il passaggio della corsa ciclistica del Giro dell'Emilia. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, i rappresentanti del Comitato Val di Zena hanno messo in atto una protesta pacifica, con tanto di striscioni disseminati lungo la vallata dove passava la manifestazione sportiva. A spiegarne i motivi il portavoce, Pietro Latronico: "L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione degli enti che gestiscono il territorio, Regione, Autorità Distrettuale del Bacino del Po, Agenzia per la sicurezza del Territorio e Protezione Civile, Città Metropolitana di Bologna, sulla necessità di interventi strutturali e duraturi sul torrente Zena, e sulla sp36 Zena che, dopo tre alluvioni, presentano gravi criticità con rischi per residenti, automobilisti e ciclisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

