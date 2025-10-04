Corpi tramutati in pixel il futuro della videodanza
Corpi che diventano pixel, pixel che si ricompongono in movimento. Videobox 2025, dall’8 al 12 ottobre alla Maddalena – Centro Arti Performative, riporta a Pesaro il futuro della videodanza. Un orizzonte creativo che è un punto di incontro tra danza, audiovisivo, tecnologie e pubblici. Il festival si apre con il laboratorio NEM, guidato dal collettivo NOS. Per tre giorni studenti delle scuole locali lavoreranno con i giovani filmmaker Viola Bartolini, Elia Mazzini e Michelangelo Roseo per ideare e montare corti di video danza. "È come piantare dei semi", spiega il curatore Paolo Paggi. "Forniamo ai giovani strumenti fondamentali per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
