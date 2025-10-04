‘Coraggio e partecipazione’ Convegno a Poggibonsi con relatori di Fim Cisl

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una nuova fase per le relazioni industriali in Italia". Lo ripetono i relatori di Fim Cisl, nel corso del convegno di ieri mattina a Poggibonsi sul tema ‘Coraggio e partecipazione’, riferendosi ai contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare che dà piena attuazione a un principio sancito dalla Costituzione: articolo 46, in materia appunto di partecipazione dei lavoratori alle imprese. Affollata la sala conferenze della Pubblica assistenza di Poggibonsi, sede dell’incontro alla presenza degli esponenti dell’organizzazione sindacale, di gruppi di lavoratori e delegati di Fim Cisl, rappresentanti delle istituzioni – il vice presidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, il vice sindaco di Siena Michele Capitani, il sindaco di Colle di Val d’Elsa Piero Pii, il parlamentare Francesco Michelotti – di associazioni di categoria come Confindustria Toscana Sud con il direttore Roberto Gemini, di imprenditori e dirigenti aziendali di realtà produttive della Valdelsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8216coraggio e partecipazione8217 convegno a poggibonsi con relatori di fim cisl

© Lanazione.it - ‘Coraggio e partecipazione’. Convegno a Poggibonsi con relatori di Fim Cisl

In questa notizia si parla di: coraggio - partecipazione

Giusti lancia l’appello alla città: "Prato, è l’ora del coraggio. Partecipazione al primo posto"

Poggibonsi: ecco il FolloGavo degli ex. Ndiaye out. Barontini studia soluzioni - 2025, diviene adesso il match d’esordio allo Stefano Lotti per il Poggibonsi nel nuovo campionato di serie D. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: 8216coraggio Partecipazione8217 Convegno Poggibonsi