Copritevi così I vademecum illegali per i manifestanti

A Roma sono attese centinaia di migliaia di persone per la manifestazione nazionale per la Palestina in programma a partire dalle 14.30 a Porta San Paolo, che poi dovrebbe snodarsi fino al Colosseo, dove è prevista la chiusura. Il rischio di scontri e di infiltrati è molto alto, sono previsti arrivi da tutto il Paese e non solo e la manifestazione arriva dopo 3 giorni di disordini nelle città, anche gravi. Le forze dell'ordine hanno evitato il più possibile di entrare a contatto diretto con i manifestanti, preferendo utilizzare strumenti indiretti per la dispersione delle folle, come gli idranti e i fumogeni, che relegano sfollagente e scudi allo stretto indispensabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

