Coppa degli Assi | vittoria di Guido Franchi nel Premio Tasca d’Almerita

Il graduato scelto dell’Esercito Italiano Guido Franchi in sella all’undicenne castrone francese Enjoy One, ha vinto il premio Tasca d’Almerita, gara centrale, con ostacoli più alti (1,45) e maggiore montepremi, della terza giornata del concorso internazionale Coppa degli Assi, in corso di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

