4 ott 2025

Si tratta dell'unica corsa professionistica che si svolge interamente in territorio brianzolo e, come da tradizione, apre il Trittico Regione Lombardia (seguiranno Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse

