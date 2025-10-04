Coppa Agostoni 2025 domenica 5 ottobre 2025 | percorso orari e strade chiuse
Si tratta dell'unica corsa professionistica che si svolge interamente in territorio brianzolo e, come da tradizione, apre il Trittico Regione Lombardia (seguiranno Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: coppa - agostoni
Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare
Coppa Agostoni, a Lissone scatta il conto alla rovescia
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
Team Beltrami: domenica in Brianza alla 78ª Coppa Agostoni - X Vai su X
The autumn classics season is here Giro dell’Emilia and “Trittico Lombardo” with Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi and Tre Valli Varesine on four consecutive days A tough challenge that we face with ambition - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv la Coppa Agostoni 2025: orari, programma, streaming - La stagione del grande ciclismo internazionale corre veloce verso la conclusione. Scrive oasport.it
Team Beltrami: domenica in Brianza alla 78ª Coppa Agostoni - Tre Colli torna in gara domenica 5 ottobre, al via della 78ª Coppa Agostoni – Giro delle Brianze, classica del calendario italiano che come da tradizione inaugura il Trittico Regi ... Come scrive sportparma.com