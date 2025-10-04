Copia privata quando il fine non giustifica il mezzo L’opinione di Monti

Negli ultimi mesi sono state numerose le testate giornalistiche che hanno dedicato un approfondimento al tema della copia privata, sottolineandone, in particolar modo, la dimensione anacronistica e criticando apertamente il ministero della Cultura che pare abbia intenzione di estendere lo strumento. Per approfondire la questione, è necessario in primo luogo chiarire meglio alcuni aspetti, anche perché il tema, sebbene recente in anni-uomo, appartiene ad un’epoca tecnologicamente precedente la nostra. La vicenda inizia quando la fruizione culturale, e in particolare la fruizione di contenuti audiovisivi, era ancora fortemente legata a supporti fisici, sia analogici che digitali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Copia privata, quando il fine non giustifica il mezzo. L’opinione di Monti

In questa notizia si parla di: copia - privata

Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattuto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud

Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattutto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud

Nuovi compensi SIAE per copia privata. ASMI: "Incompetenza e arroganza"

Copia privata, cosa ci aspetta dalla nuova normativa: tariffe, diritti, roadmap https://ift.tt/G8Vs3MZ via #agendadigitale_eu - X Vai su X

Refurbed: “Copia privata sui ricondizionati? Non ha alcun senso” Sulla possibilità che anche gli smartphone ricondizionati debbano pagare per la copia privata, Kilian Kaminski, il fondatore di Refurbed ha le idee chiare. E approva l'idea di uno standard europ - facebook.com Vai su Facebook

Per la copia privata il ministero della Cultura vuole farci pagare il balzello anche per gli abbonamenti al cloud. Ma nessuno è d'accordo - Tutte le associazioni di categoria si muovono contro l'estensione della tassa sulla copia privata anche a cloud e smartphone ricondizionati, perché secondo loro frena l'innovazione ... Riporta wired.it

Copia privata, la tassa sulle memorie di archiviazione aumenta e ora si pensa di tassare il cloud - Il “compenso per copia privata” o “equo compenso” è una tassa italiana applicata al costo complessivo di smartphone, computer, hard disk, chiavette USB, tablet, lettori di musica Mp3 e anche supporti ... Come scrive macitynet.it