Coordinamento per Gaza | Eravamo 3mila contro il genocidio del popolo palestinese

«Anche a Piacenza come in altre centinaia di piazze italiane, migliaia di persone sono scese in piazza contro il genocidio in corso in Palestina e per denunciare la complicità del governo italiano, che continua a inviare armi e a mantenere rapporti commerciali con Israele. Ad aprire il corteo a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it