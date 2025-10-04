Coordinamento per Gaza | Eravamo 3mila contro il genocidio del popolo palestinese
«Anche a Piacenza come in altre centinaia di piazze italiane, migliaia di persone sono scese in piazza contro il genocidio in corso in Palestina e per denunciare la complicità del governo italiano, che continua a inviare armi e a mantenere rapporti commerciali con Israele.
Da tempo il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi. La fine delle ostilità è fondamentale anche per poter affrontare la terribile crisi umanitaria che colpisce la popolazione civile