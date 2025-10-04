Conviene affittare un immobile a breve o a lungo termine?
Il mercato immobiliare è in continua evoluzione e chi ha un immobile a disposizione si chiede se conviene affittare a breve o a lungo termine. È una scelta importante perché la casa può offrire una rendita duratura anche nel tempo. Se l’affitto viene gestito bene può diventare una forma di reddito stabile e migliorare anche il valore di mercato dell’immobile stesso. Una gestione poco oculata, invece, può ridurre il rendimento ed in casi estremi anche compromettere il valore del bene. A chi conviene affittare a breve termine. Il contratto di affitto breve di un immobile consiste in una locazione che va da qualche giorno a qualche mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
