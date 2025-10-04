Controllo straordinario su 43 autobus | su 1.345 passeggeri 117 senza biglietto

Veronasera.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Verona, in collaborazione con Atv, ha messo in campo un’operazione straordinaria di controllo sui mezzi pubblici. L’attività è stata disposta dal comandante Luigi Altamura ed è stata realizzata in attuazione delle indicazioni del comitato provinciale per l'ordine e la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

