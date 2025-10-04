Oltre undicimila prodotti di cosmesi e per animali, pronti per essere venduti sugli scaffali di un negozio di Lodi, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza perché non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla legge. Un’operazione che ha messo in luce, ancora una volta, l’importanza dei controlli sul territorio a tutela della salute dei consumatori e della leale concorrenza tra imprese. I finanzieri del Comando Provinciale di Lodi, nel corso di una serie di accertamenti mirati al contrasto delle violazioni in materia di sicurezza dei prodotti e del Codice del Consumo, hanno scoperto che migliaia di articoli erano sprovvisti delle informazioni obbligatorie in etichetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controllo della Finanza in un negozio: ritirati undicimila prodotti pericolosi