Controlli a largo raggio dei carabinieri | sanzioni a un ristorante a Chieti Scalo e segnalazioni per droga a Francavilla

Chietitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli serrati sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Chieti, che nella serata di venerdì hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, del lavoro irregolare e dei fenomeni di mala-movida. L’operazione ha coinvolto anche il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: controlli - largo

Controlli a largo raggio su metà provincia, sanzioni a locali e patenti ritirate

Controlli a largo raggio dei carabinieri lungo la fascia costiera: trovato un manganello in legno in un'auto

Controlli a largo raggio a Riposto, multati ambulanti abusivi e sequestrata droga in un complesso popolare

Subiaco, controlli straordinari: tre denunciati, sei segnalati per droga e una maxi multa per abbandono rifiuti - I Carabinieri hanno eseguito un servizio a largo raggio contro criminalità e degrado: denunciate tre persone, sei segnalate alla Prefettura per uso personale di droga e un 65enne multato per abbandono ... romadailynews.it scrive

controlli largo raggio carabinieriScampia e Secondigliano, controlli dei carabinieri: sequestri e blitz antidroga - I Carabinieri della compagnia Stella hanno effettato un servizio a largo raggio nei quartieri Scampia e Secondigliano. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Controlli Largo Raggio Carabinieri