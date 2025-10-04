Controllati due insospettabili di Cremona | uno teneva la cocaina negli slip l’altro aveva in casa una base di spaccio

CREMONA – 49 e 41 anni, nella vita insospettabili, ma già conosciuti per alcuni trascorsi dalle forze dell’ordine. E così quando venerdì sera una pattuglia dei carabinieri li ha notati insieme mentre entravano nell’abitazione di uno dei due, da cui sono usciti poco dopo per salire sulle rispettive autovetture, ha capito subito che qualcosa non tornava. I due sono stati fermati poco dopo dagli stessi carabinieri del radiomobile di Cremona. Il 49enne è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina che aveva nascosto negli slip e quasi mille euro in contanti. Invece il 41enne è stato trovato in possesso di due involucri, uno contenente 26 grammi di cocaina e l’altro contenente 7 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

