Contributi per eventi di Natale online l' avviso del Comune di Firenze

Firenze, 4 ottobre 2025 - Il Comune di Firenze ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative, eventi ed allestimenti per il Natale 2025. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio il contributo massimo previsto è pari a 7.500 euro per ogni singola domanda fino a copertura massima del 85% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni proposta valutata ammissibile; è prevista anche la possibilità di richiedere un'anticipazione del 50% sul contributo assegnato. Si potrà fare domanda fino al 23 ottobre (alle ore 12). "Sosteniamo con importanti contributi le iniziative dei Centri Commerciali Naturali e delle associazioni del commercio che per le feste di Natale renderanno le strade di tutti i nostri quartieri più belle, illuminandole a festa per le famiglie fiorentine e per chi è in visita nella nostra città - dice l'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

