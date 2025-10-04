Contratto 2022-24 ancora in stallo | il 9 ottobre nuova riunione Anief al tavolo per chiedere nuove risorse revisione delle carriere indennità di sede e riconoscimento delle nuove figure professionali nella scuola
Si svolgerà giovedì 9 ottobre il nuovo tavolo tra l’Aran e le sigle sindacali rappresentative per proseguire sul rinnovo del CCNL 2022-2024 di Scuola, Università e Ricerca, comparto che coinvolge il maggior numero di dipendenti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
