Contratto 2022-24 ancora in stallo | il 9 ottobre nuova riunione Anief al tavolo per chiedere nuove risorse revisione delle carriere indennità di sede e riconoscimento delle nuove figure professionali nella scuola

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà giovedì 9 ottobre il nuovo tavolo tra l’Aran e le sigle sindacali rappresentative per proseguire sul rinnovo del CCNL 2022-2024 di Scuola, Università e Ricerca, comparto che coinvolge il maggior numero di dipendenti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: contratto - stallo

Protestano sotto la sede di Federfarma Abruzzo i lavoratori delle farmacie private: stallo sul rinnovo del contratto

McKennie Juve, è stallo sul rinnovo di contratto dello statunitense! Questo stop deriva da un fattore “apicale”: quel cambio è stato decisivo! Il retroscena

Consiglio comunale in stallo sul contratto di servizio della Social City mentre è polemica sulle sedute notturne

contratto 2022 24 stalloContratto enti locali, ancora una fumata nera. Nuovo incontro il 14 ottobre - La Uil è possibilista ma vuole vedere i fondi promessi in Manovra. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Contratto 2022 24 Stallo