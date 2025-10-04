Contratti Pirata nel Terziario | 160.000 Lavoratori Italiani Sotto Attacco

Un’emergenza silenziosa sta colpendo il mercato del lavoro italiano: oltre 160.000 dipendenti nei settori del terziario e turismo sono coinvolti in contratti pirata che riducono drasticamente salari e diritti. L’allarme lanciato da Confcommercio il 30 settembre 2025 svela un fenomeno in crescita esponenziale che penalizza lavoratori e imprese virtuose, concentrandosi soprattutto nel Mezzogiorno e tra . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

