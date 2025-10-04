Contrasto alle dipendenze emergenti | nasce a Salerno l’associazione Campani - Giovani 10 e Lode

Salernotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta oggi, presso la sede di via Vincenzo Bello a Salerno, l’assemblea costitutiva dell’associazioneCampani - Giovani 10 e Lode”, una nuova realtà associativa nata con l’obiettivo di prevenire e contrastare le cosiddette dipendenze emergenti che sempre più spesso coinvolgono adolescenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: contrasto - dipendenze

contrasto dipendenze emergenti nasceContrasto alle dipendenze emergenti: nasce a Salerno l’associazione “Campani - Giovani 10 e Lode” - Durante l’assemblea costitutiva è stato eletto all'unanimità come presidente l’avvocato Manuel Gatto ... Lo riporta salernotoday.it

Contrasto alle dipendenze patologiche - sanitarie particolarmente 'deboli'"dell'Agc 20, con Decreto Dirigenziale n. Riporta regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Contrasto Dipendenze Emergenti Nasce