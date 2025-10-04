Contrasto alla povertà estrema | Trecento i senza fissa dimora L’85% è di origine straniera
Una mattinata per approfondire i servizi messi in campo dall’Amministrazione comunale per le persone in condizione di marginalità: l’assessora regionale con delega a Contrasto alle povertà ed Economia solidale Elena Mazzoni giovedì ha incontrato operatori e referenti del Centro servizi per l’inclusione e il contrasto alle marginalità del Comune di Modena e del progetto di Housing First, realizzato all’interno della progettazione Pnrr. Ad accompagnarla l’assessora Alessandra Camporota. La mattinata è continuata con la visita di Mazzoni e Camporota alla sede di Porta Aperta Modena, in strada San Cataldo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
