Contraste Milano | il ristorante stellato celebra 10 anni di creatività
Contraste compie dieci anni. Era il settembre del 2015 quando Matias Perdomo, insieme a Simon Press e Thomas Piras, varcò per la prima volta il portone di ferro battuto di via Giuseppe Meda 2, dando vita a un progetto che avrebbe segnato la scena gastronomica milanese. Affacciato su uno dei principali snodi dei Navigli, il ristorante si inseriva con discrezione tra le architetture eterogenee del quartiere, promettendo un’esperienza culinaria di eccellenza, lontana da clamori e frenesie. Da quel primo giorno, il percorso di Chef Perdomo è stato inarrestabile. La stella Michelin conquistata nel 2018 ha sancito il riconoscimento della sua visione, ma non ha mai fermato la spinta creativa che lo ha portato a sperimentare con progetti come Exit ed Empanadas De Flaco. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: contraste - milano
Contraste: dal donut alla bolognese alle cozze cacio e pepe A Milano, Matias Perdomo con Simon Press e Thomas Piras gioca serio con la tradizione: i menu Riflesso e Riflessioni trasformano ricordi (dal Donut alla bolognese alle Cozze cacio e pepe) in un te - facebook.com Vai su Facebook
Dal donut alla bolognese alle cozze cacio e pepe, il ristorante che (non) scherza con la tradizione - Contraste, aperto nel 2015 da Matias Perdomo, Simon Press e Thomas Piras e stella Michelin dal 2018, reinterpreta la cucina italiana con ironia e rispetto. Secondo italiaatavola.net
Matias Perdomo: «Il mio Contraste come un teatro, dobbiamo fare amare questo mestiere ai giovani. I turni? La vita delle persone va rispettata» - Lo chef uruguagio e la festa per 10 anni del suo indirizzo stellato: «Monica Bellucci ci ha fatto i complimenti, a Milano mi sento sempre a casa» ... Lo riporta msn.com