Contraste compie dieci anni. Era il settembre del 2015 quando Matias Perdomo, insieme a Simon Press e Thomas Piras, varcò per la prima volta il portone di ferro battuto di via Giuseppe Meda 2, dando vita a un progetto che avrebbe segnato la scena gastronomica milanese. Affacciato su uno dei principali snodi dei Navigli, il ristorante si inseriva con discrezione tra le architetture eterogenee del quartiere, promettendo un’esperienza culinaria di eccellenza, lontana da clamori e frenesie. Da quel primo giorno, il percorso di Chef Perdomo è stato inarrestabile. La stella Michelin conquistata nel 2018 ha sancito il riconoscimento della sua visione, ma non ha mai fermato la spinta creativa che lo ha portato a sperimentare con progetti come Exit ed Empanadas De Flaco. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Contraste Milano: il ristorante stellato celebra 10 anni di creatività