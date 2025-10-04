Continua l’escalation tra Trump e Maduro nei Caraibi

Ilfoglio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, con l’affondamento al largo delle coste del Venezuela di un'altra imbarcazione che trasportava presunti narcotrafficanti. L’operazione, in. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

continua l8217escalation tra trump e maduro nei caraibi

© Ilfoglio.it - Continua l’escalation tra Trump e Maduro nei Caraibi

In questa notizia si parla di: continua - escalation

continua l8217escalation trump maduroContinua l'escalation tra Trump e Maduro nei Caraibi - Affondata al largo delle coste del Venezuela un'altra imbarcazione che trasportava presunti narcotrafficanti. ilfoglio.it scrive

Soldati, narcotraffico e doppiezza: così Trump accerchia Maduro. Cina e Russia contro l’espansione militare Usa verso Caracas - L'escalation militare americana nei Caraibi preoccupa Caracas mentre Cina e Russia criticano l'espansione USA verso il Venezuela ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Continua L8217escalation Trump Maduro