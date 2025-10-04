Conte turnover contro Genoa | Abito di gala per riscattare Milano Neres tentazione in attacco

L’abito di gala si indossa anche per le serate apparentemente meno scintillanti. È questo il pensiero di Antonio Conte, che prepara la sfida contro il Genoa con un obiettivo chiaro: niente cali di tensione. Dopo la vittoria in Champions, il Napoli vuole ripartire subito forte in campionato, e il tecnico non ha intenzione di correre rischi con un turnover massiccio. Ma un grande dubbio, una tentazione, si fa strada nella sua mente: lanciare David Neres dal primo minuto. Poco Turnover, Rientrano Di Lorenzo e Meret. L’idea di base è chiara: in campo andranno i titolarissimi, o quasi. La squadra ha bisogno di ritrovare le certezze del campionato dopo la parentesi europea e di dare un segnale forte dopo la caduta di Milano. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

