Conte pensa a un piccolo turnover per la sfida al Genoa
Dopo il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli di Antonio Conte prepara la sfida in campionato al Genoa di domani alle ore 18 allo stadio Maradona. L’obiettivo è quello di tornare alla vittoria in campionato dopo lo stop di domenica scorsa contro il Milan di Massimiliano Allegri. Il Napoli si ritrova . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Sorpresa Napoli, niente colpo in attacco: Conte pensa di adattare un azzurro
“Ci pensa seriamente”: Conte può salutare un suo fedelissimo, offerta bomba dall’Arabia
**Almasri: Conte a Meloni, 'io scappo? Ma come ti permetti? Pensa a Santanchè...'**
Conte pensa al cambio modulo in vista dello Sporting Lisbona: possibile ritorno al 4-3-3, con Neres a sinistra affiancato da Politano e Hojlund e uno dei Fab Four dei centrocampisti destinato alla panchina. Possibile adattamento di Leonardo Spinazzola sulla
De Bruyne avvertito e perdonato, Conte pensa già alla Champions
Si riprende oggi e Conte pensa ad una moderato turnover - A partire da oggi, Conte avrà due giorni pieni per riflettere sulle scelte di formazione lasciandosi guidare anche dalle risposte che arriveranno durante gli allenamenti a Castel Volturno.
Niente turnover, Conte pensa ad un solo cambio per il Pisa - L'unica possibile novità riguarda Gilmour al posto di Lobotka, ma per il tecnico azzurro non è ancora il momento di ricorrere a un turnover massiccio.