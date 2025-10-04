Conte non vuole un calo di tensione cl Genoa in campo i titolatissimi Gazzetta

Domani pomeriggio il Napoli affronterà il Genoa ed è vero che la memoria breve ci ricorda la partita vincente contro lo Sporting, ma non si  dimentica il Milan. O almeno non lo fa Antonio Conte che, secondo la Gazzetta dello Sport, punta proprio sulla partita di domani per cancellare definitivamente gli influssi negativi della sconfitta di San Siro e per farlo non cambierà al formazione. Le scelte di Conte. “L’abito non fa il monaco, certo. Ma  aiuta a capire l’importanza di  certe serate. E allora meglio indossare  l’abito di gala anche  contro il Genoa, per dare un segnale  a squadra e ambiente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

