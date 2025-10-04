Conte non ha alcuna intenzione di lasciare la vetta lo ha ribadito allo spogliatoio Repubblica
La vittoria contro lo Sporting ha risollevato gli animi e il morale, anche dei tifosi, dopo la sconfitta a Milan. Ma adesso arriva la vera sfida, come ricorda Repubblica, quella di dimostrare che il Napoli sia all’altezza di sostenere il doppio impegno di Champions e campionato. “Il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona ha restituito entusiasmo e un’iniezione di fiducia dopo il ko di San Siro, ma adesso bisogna dimostrare di essere all’altezza nel doppio impegno che è poi la vera sfida di Antonio Conte al suo secondo anno sulla panchina azzurra. Fare bene in campionato e in Champions League, le grandi ci riescono ed è questo lo status cui ambisce il Napoli che affronta una stagione piena di impegni con lo scudetto sul petto “ Conte vuole affrontare la sosta per le Nazionali in testa alla classifica e per farlo l’ostacolo è il Genoa “ieri ha resettato immediatamente il successo contro lo Sporting e le emozioni della Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: conte - alcuna
Vi racconteremo la schiavitù dalla città che era il più grande porto negriero del mondo. E dell'eredità inaspettata che ci ha lasciato. #sapiensunsolopianeta sabato ore 21.20 Rai Tre @raicultura @instarai3 Daje sarchiaponi! - facebook.com Vai su Facebook
Conte su De Bruyne: "Sta a me ribadire alcuni concetti: una volta la concedi, la seconda no..." - X Vai su X
Napoli, Conte l’ha fatto fuori: scelto il nuovo titolare - Il Napoli deve rispondere alle vittorie di Milan, Inter e Roma, e lo farà con una formazione nuova sotto molti aspetti. calciotoday.it scrive
Conte applaude il suo Napoli: "Reazione da squadra dopo il ko con il Milan" - Il tecnico azzurro analizza di fronte ai cronisti e ai microfoni delle tv la partita vinta 2- Riporta msn.com