conte non ha alcuna intenzione di lasciare la vetta lo ha ribadito allo spogliatoio repubblica

La vittoria contro lo Sporting ha risollevato gli animi e il morale, anche dei tifosi, dopo la sconfitta a Milan. Ma adesso arriva la vera sfida, come ricorda Repubblica, quella di dimostrare che il Napoli sia all'altezza di sostenere il doppio impegno di Champions e campionato. "Il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona ha restituito entusiasmo e un'iniezione di fiducia dopo il ko di San Siro, ma adesso bisogna dimostrare di essere all'altezza nel doppio impegno che è poi la vera sfida di Antonio Conte al suo secondo anno sulla panchina azzurra. Fare bene in campionato e in Champions League, le grandi ci riescono ed è questo lo status cui ambisce il Napoli che affronta una stagione piena di impegni con lo scudetto sul petto " Conte vuole affrontare la sosta per le Nazionali in testa alla classifica e per farlo l'ostacolo è il Genoa "ieri ha resettato immediatamente il successo contro lo Sporting e le emozioni della Champions.

