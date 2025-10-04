Conte conferma i titolari | De Bruyne e McTominay cercano la svolta
Il Napoli prepara la sfida contro il Genoa con l’intenzione di dare continuità al . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: conte - conferma
Giuseppe Conte conferma il sostegno a Ricci. "Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro"
Conte conferma il sostegno a Ricci nelle Marche: “Nessun passo indietro, rafforzeremo i presidi di legalità”
L'alleato ritrovato, Giuseppe Conte conferma l'appoggio a Matteo Ricci: «Distinguere tra avvisi di garanzia e condanne»
Qualche rotazione in più è prevista per domenica, Conte conferma i Fab Four - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe #Conte (#M5S): "Il riconoscimento condizionato dello Stato della Palestina, l'ultima 'trovata' di Meloni, è un misero espediente che conferma l'ignavia del nostro governo. Il riconoscimento di uno Stato è un atto formale, che in questo caso ha anche u - X Vai su X
Calciomercato Napoli news/ Pagelle, voto 8.5: dalla conferma di Conte al sogno De Bruyne (1 settembre 2025) - Il calciomercato Napoli ha visto parecchi acquisti, a partire da Kevin De Bruyne. Da ilsussidiario.net
Conte ha un metodo: perdona De Bruyne e avvisa il Napoli - Il tecnico dei campioni d’Italia rilancia il belga: “Con Kevin patti chiarie amicizia ... Si legge su repubblica.it