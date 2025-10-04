Contatti con l' esterno mentre era in carcere Dal ministro Nordio l' ok al 41 bis per il boss Scu Lamendola

In isolamento, in regime di carcere duro, Gianluca Lamendola, 36 anni, di Brindisi, condannato in primo grado in via definitiva a marzo a 20 anni di reclusione (la sentenza non è stata.

Molina Juventus (Gazzetta), ritorno di fiamma per l’esterno dell’Atletico Madrid. Già avviati i contatti: tutti gli aggiornamenti

Molina Juventus, partito l’assalto all’esterno argentino: primissimi contatti con l’Atletico Madrid, che ha già fissato il prezzo. Le ultime

Saelemaekers Juve: un club di Premier League si inserisce nella corsa all’esterno del Milan. Avviati i primi contatti, qual è la situazione al momento

Il #Milan ha un nuovo obiettivo: blindare Alexis #Saelemaekers! L'esterno belga è un pilastro nello scacchiere di Massimiliano #Allegri. ? Nuovi contatti in arrivo con l'entourage del giocatore.

Polonara non può avere contatti con l’esterno, la Virtus ha il permesso di fargli toccare il trofeo - Achille Polonara martedì sera non era presente fisicamente al PalaLeonessa di Brescia, ma era come se lo fosse, mentre seguiva in TV dalla sua stanza d'ospedale Gara 3 della finale del campionato di ... Secondo fanpage.it