Constantine 2 | Keanu Reeves fornisce un aggiornamento sulla sceneggiatura

Prima ancora che esistesse il franchise Marvel Cinematic Universe o la timeline cinematografica DCEU, gli anni 2000 hanno visto l’arrivo sul grande schermo di una serie di fumetti che sono ancora oggi dei classici cult, e uno di questi sta per tornare. Uscito nel 2005, il film Constantine del regista Francis Lawrence avrà un sequel, Constantine 2, dato che il regista, lo sceneggiatore Akiva Goldsman e il protagonista Keanu Reeves stanno lavorando per riportare sul grande schermo la sua interpretazione di John Constantine. 🔗 Leggi su Cinefilos.it