Consensi record per Meloni e governo a vigilia tre anni di mandato il rapporto Vis Factor-Emg

(Adnkronos) – Alla vigilia dei tre anni di mandato, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il governo mantengono un livello record di consensi, rispettivamente raccogliendo il 45,3% e il 45,1%. È quanto emerge dal rapporto Human Index – l’esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: consensi - record

Cresce sentimento anti-immigrazione Partito Sanseito guadagna consensi con piattaforma "Japanese first" ? Popolazione straniera record: 3,7 milioni (3% totale) Ma paradosso: Giappone avrà bisogno di 6,7 milioni lavoratori stranieri entro 2040 per cre - X Vai su X

MEGLIO DI ZIDANE E INIESTA Altro record per King Kev - facebook.com Vai su Facebook

"Consensi record per Meloni e governo a vigilia tre anni di mandato", il rapporto Vis Factor-Emg - Alla vigilia dei tre anni di mandato, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il governo mantengono un livello record di consensi, rispettivamente raccogliendo il 45,3% e il 45,1% ... Come scrive msn.com

Governo Meloni: quando finisce il mandato - L'attuale governo è in carica da 3 anni, visto che il mandato è iniziato il 22 ottobre 2022 dopo il giuramento dal Presidente della Repubblica Sergio ... Scrive donnesulweb.it