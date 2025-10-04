È una sorta di prova generale in vista del campionato. Oggi pomeriggio, alle 18.15, al Palacosta (ingresso libero), la Consar Ravenna affronta infatti Porto Viro, che poi sarà anche il primo avversario in campionato, al debutto di domenica 19 ottobre. Nel team polesano, allenato quest’anno da Daniele Moretti, coach reduce da tre annate in A3 a San Donà di Piave, oltre al vice Matteo Bologna militano 2 ex giallorossi, ovvero trentunenne centrale Alex Erati, tornato a Porto Viro dopo i due campionati vissuti a Brescia, e il ventottenne opposto Giulio Pinali, reduce dalla promozione in Superlega con Cuneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Consar, il rivale che verrà. Oggi test con Porto Viro