Conoscete la vera storia dei vampiri d’Europa? Realtà e mito si mescolano

Quando pensiamo ai vampiri, la nostra mente corre immediatamente alle pagine di Dracula di Bram Stoker o alle moderne saghe cinematografiche. Eppure, molto prima che il romanzo gotico del 1897 catturasse l’immaginazione globale, l’Europa orientale viveva nel terrore concreto di questi esseri. Non si trattava di finzione letteraria, ma di credenze radicate che portavano intere comunità a compiere rituali macabri sui corpi dei defunti. La storia dei vampiri reali d’Europa è un affascinante intreccio di folklore, incomprensioni mediche e paure ancestrali che hanno lasciato tracce tangibili fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Conoscete la vera storia dei “vampiri” d’Europa? Realtà e mito si mescolano

