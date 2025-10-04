Confindustria al Comune | Più cura per Mancasale

A seguito di un incontro organizzato con le aziende associate del comune capoluogo per condividere priorità ed esigenze delle imprese, Confindustria Reggio chiede all’amministrazione di riprendere l’opera di riqualificazione della zona industriale di Mancasale. "In un contesto urbano caratterizzato da dinamiche sociali complesse, è fondamentale che chi governa la città non trascuri il contributo delle imprese", afferma la presidente Roberta Anceschi. "Per mantenere competitività le aziende hanno bisogno di svolgere la propria attività in un luogo che garantisca servizi e infrastrutture adeguati, al passo con i livelli di innovazione richiesti dal mercato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

