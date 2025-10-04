Confesercenti | vendite ancora in calo consumi in stagnazione male i piccoli negozi

Vendite al dettaglio ancora in calo e consumi delle famiglie in stagnazione. I dati diffusi da Istat relativi al mese di agosto restituiscono un quadro preoccupante: dopo il calo di luglio con la deludente spinta dei saldi, a livello nazionale anche nel mese di agosto le vendite al dettaglio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Crisi del commercio, Confesercenti: “Fiducia dei consumatori in crescita ma poche vendite. Scenario fragile”

confesercenti vendite calo consumiAd agosto vendite in calo. L’allarme di Confesercenti Rimini: “Rischio desertificazione commerciale” - E' questo il quadro non proprio roseo che viene dipinto dai dati diffusi da Istat ... Riporta chiamamicitta.it

confesercenti vendite calo consumiAd agosto giù le vendite al dettaglio. Confcommercio: calano i consumi, aumenta il risparmio - Nel mese più caldo dell'anno, secondo i dati preliminari di Istat, le vendite al dettaglio registrano, su base annuale ... Come scrive distribuzionemoderna.info

