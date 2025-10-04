Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan | le dichiarazioni LIVE del tecnico bianconero
Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 6ª giornata di Serie A 202526 (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro l’Atalanta allo Stadium, la Juventus di Igor Tudor scende in campo allo Stadium nel sesto match della Serie A 202526. Bianconeri che sfidano il Milan . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
L'allenatore del Como Fabregas, squalificato, ha disertato la conferenza stampa di presentazione della partita con l'Atalanta e al suo posto si è presentato il ds Carloalberto Ludi: "Vogliamo dimostrare di essere allineati e per evitare polemiche". #ANSA https:// - X Vai su X
Conferenza stampa – Giornate FAI d’Autunno Si è tenuta oggi - presso il Palazzo della Prefettura di Lecce - la conferenza stampa per la presentazione delle prossime Giornate FAI d’Autunno. Un’importante occasione di crescita e di valorizzazione del patri - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: le dichiarazioni alla vigilia del match della 2ª giornata della League Phase di Champions 2025/26 - Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: le dichiarazioni alla vigilia del match della 2ª giornata della League Phase di Champions 2025/26 Archiviati i due pareggi in campionato, la Juve torna a f ... Secondo juventusnews24.com
Juventus-Milan, Tudor in conferenza LIVE alle 14 - Per i bianconeri Igor Tudor parlerà ai giornalisti a partire dalle 14. Come scrive sport.sky.it