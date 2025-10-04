Conferenza stampa Nicola post Inter Cremonese | L’anno scorso loro in finale di Champions e noi ai playoff di B oggi ci siamo accorti di una cosa

Inter News 24 Conferenza stampa Nicola post Inter Cremonese: le parole del tecnico dei grigioverdi dopo la sconfitta rimediata in campionato. La conferenza stampa di Davide Nicola al termine di Inter Cremonese, match del 6° turno di Serie A vinto dai nerazzurri per 4 ad 1. L’ANALISI – « L’Inter ha vinto meritatamente, ma la Cremonese è venuta qui per fare la sua partita. Nel fare questo ci siamo accorti della qualità e fisicità dell’Inter, che l’anno scorso faceva la finale di Champions mentre noi facevamo i playoff di B. Il loro livello è ancora elevato per noi, però abbiamo scoperto Barbieri e Faye. 🔗 Leggi su Internews24.com

