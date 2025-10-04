Conferenza stampa Grassi post Inter Cremonese | Loro la rosa più forte del campionato c’è una cosa che mi è piaciuta tanto

Inter News 24 Conferenza stampa Grassi post Inter Cremonese: le parole del centrocampista dei grigioverdi dopo la sconfitta in campionato. La conferenza stampa di Alberto Grassi al termine di Inter Cremonese, match del 6° turno di Serie A vinto dai nerazzurri per 4 ad 1. SUL MATCH – « Abbiamo fatto un buon inizio, ora dobbiamo rimanere su questa strada e mantenere l’umiltà ». QUANTO ABBIAMO SOFFERTO LA PRESSIONE DELL’INTER? COL MILAN AVEVAMO AVUTO UN APPROCCIO MENO FORTE – « L’Inter è la rosa più forte del campionato, siamo scesi in campo convinti ma l’80% del risultato è merito loro ». L’IMPORTANZA DI RITROVARE BARBIERI E VARDI E DI TROVARE FAYE – « Vanno sempre a 200 all’ora in settimana, spero ci diano sempre una mano ma decide il mister ». 🔗 Leggi su Internews24.com

