Conferenza stampa Dimarco post Inter Cremonese | Ho sofferto un po’ Lavoriamo bene i risultati si vedono

Federico Dimarco, difensore dell' Inter, è stato uno dei protagonisti della vittoria della squadra contro la Cremonese nella sesta giornata di Serie A 202526, un successo che ha visto i nerazzurri dominare fino al fischio finale. Al termine della partita, Dimarco è intervenuto in conferenza stampa, parlando delle sue difficoltà recenti, della lotta per lo Scudetto e della gestione della squadra da parte di Cristian Chivu. SULLA SUA PRESTAZIONE E LA RIPRESA DAL MOMENTO DI DIFFICOLTÀ – «In questo periodo ho sofferto un po', anche lavorando non riuscivo ad uscire dal momento di difficoltà.

