Conferenza stampa Chivu post Inter Cremonese | Mi godo la sosta oggi mi sono piaciute tante cose Su Dumfries…

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Inter Cremonese: le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria ottenuta in campionato. La conferenza stampa di Cristian Chivu dopo Inter Cremonese, match del 6° turno di Serie A vinto dalla propria squadra per 4 a 1. QUAL È LA COSA CHE TI DÀ MAGGIORE SODDISFAZIONE QUESTA SERA? – « Mi è piaciuto l’approccio alla partita, la voglia di riaggredire quando si perdeva palla, la qualità messa nel gioco, la passione. Sono cose che fanno crescere. La Cremonese ha avuto un inizio al di sopra delle aspettative e abbiamo avuto rispetto di loro, l’abbiamo trattata come una partita vera ». 🔗 Leggi su Internews24.com

