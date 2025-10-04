Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan | I sentimenti dopo 8 anni alla Juventus ci sono ma conta la partita Non è una rivincita per me li ho ringraziati prima di…

Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match della 6ª giornata di Serie A 202526. Alla vigilia di Juve Milan, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium. Le parole dell’ex bianconero. JUVE MILAN – «È una bella partita. Per noi è importante fare un altro passo in avanti contro una squadra che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Dovremo essere bravi». PARTITA SPECIALE CONTRO LA JUVE – «È stata una settimana normale per me. Domani conta la partita, i sentimenti ci sono ovviamente dopo 8 anni di Juve, spero di fare 8 anni anche al Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match della 6ª giornata di Serie A 2025/26 Alla vigilia di Juve Milan, Massimiliano Allegri è ...

