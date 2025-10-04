Condizioni superstrada Grassotti | Anas aveva promesso lavori a settembre situazione intollerabile

Condizioni della strada statale 675, tante buche e rischi per gli automobilisti. Non può bastare il limite a 70 kmh come paliativo, il sindaco di Vitorchiano sollecita nuovamente Anas: “La superstrada va sistemata subito, i cittadini aspettano risposte concrete”.A distanza di 4 mesi dalla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

